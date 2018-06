Man (46) vrijgelaten na dodelijk schietincident in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - De politie heeft zondag de 46-jarige man die aanwezig was bij het dodelijke schietincident in Vriezenveen in vrijheid gesteld. Wat zijn rol is bij het incident, is nog onduidelijk. De Vriezenvener is gehoord door de politie en een dag later weer in vrijheid gesteld.