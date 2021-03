Man (52) uit Harderwijk opgepakt voor wapenvondst in bos in Zwolle

De Harderwijker werd vanmorgen in zijn woning opgepakt. Zijn huis is door de politie doorzocht.

De zoektocht was een grote operatie waarbij militairen ondersteuning verleenden. Ook werd het gebied tijdens het zoeken voor de veiligheid voor enkele dagen volledig afgegrendeld door zwaarbewapende agenten. Vervolgens bleef het lang stil rondom de wapenvondst, tot dit voorjaar. De politie bracht begin deze maand naar buiten dat het moordwapen van de geliquideerde Henk ‘Oortje' Wolters was gevonden op het bosperceel. Hij werd op oudejaarsdag 2019 om het leven gebracht.

Twee weken geleden werden twee Zwollenaren van 44 en 45 jaar opgepakt voor de wapensvondst. De 44-jarige man die 16 maart werd aangehouden, staat bekend als de Zwollenaar Michel ‘De Gier’ B. Hij meldde zichzelf op het politiebureau in Zwolle. Hij deed dat nadat de politie eerder die dag invallen had gedaan in zijn woning aan de Zwolse Weidesteenlaan en in de woning van zijn vriendin in Meppel. De 44-jarige Zwollenaar wordt eveneens verdacht van de moord op Henk Wolters.