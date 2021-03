Man (54) filmt vriendin tijdens verkrachting en probeert haar te doden: 20 jaar cel

STEENBERGEN - Een 54-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar. De man uit Steenbergen dwong een vrouw, zijn toenmalige vriendin, onder andere om verschillende seksuele handelingen uit te voeren terwijl hij filmde. Ook werd het slachtoffer mishandeld, verkracht en probeerde de 54-jarige veroordeelde haar te wurgen. De 20 jaar celstraf is een jaar minder dan de celstraf die de rechtbank eerder oplegde en die het OM in hoger beroep heeft geëist.

De man en de vrouw hadden sinds het begin van 2017 een relatie. Eind augustus van dat jaar liet zij hem weten meer ruimte nodig te hebben. Dat zinde de man niet. Enkele dagen later hadden ze samen gegeten bij de man thuis om het er nog eens over te hebben. Na afloop was de vrouw met enkele bekenden nog wat gaan drinken bij een café, waar later de verdachte ook naartoe kwam. Daarna ging het mis.

De man nam het slachtoffer onder dwang mee zijn woning in, waar hij haar onder bedreiging van geweld heeft verkracht en seksuele handelingen bij zichzelf heeft laten verrichten. De man maakte daar met zijn telefoon opnamen van. Ook heeft hij haar proberen te wurgen. Op een zeker moment mocht ze haar telefoon uit haar auto halen.



De man liep mee, gewapend met een mes en een pistool om te voorkomen dat ze zou vluchten. Toen de vrouw toch probeerde te vluchten en daarbij ten val kwam, heeft hij haar met een mes ernstig verwond in haar hals en gezicht, nam hij haar weer mee zijn huis in en probeerde hij haar opnieuw te wurgen. Omwonenden hadden de vrouw horen gillen en alarmeerden uiteindelijk de politie.

Enorme doodsangsten

Het gerechtshof in Den Bosch rekent het de man bijzonder zwaar aan dat hij zich alleen heeft laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en mogelijke frustratie omdat zijn vriendin meer ruimte wilde in de relatie. Hij heeft door zijn gedrag een zeer onveilige en beangstigende situatie voor haar gecreëerd. De vrouw werd geconfronteerd met een partner die zich volstrekt onberekenbaar en onvoorspelbaar gedroeg. Zij heeft enorme doodsangsten uitgestaan en was bang haar kinderen nooit meer te zien.

De 20 jaar celstraf is een jaar minder dan de celstraf die de rechtbank eerder oplegde en die het OM in hoger beroep heeft geëist. De man is veroordeeld voor wapenbezit, poging tot moord, poging tot doodslag, aanranding, verkrachting en vrijheidsberoving van zijn toenmalige vriendin.



Dat komt doordat uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de man hoogstens verminderd toerekeningsvatbaar is. Het onderzoek bevat onvoldoende aanknopingspunten om de man naast een gevangenisstraf een tbs-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Verder moet de man de vrouw een schadevergoeding betalen van ruim 60.000 euro.