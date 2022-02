Man (61) zonder aanleiding geschopt en geslagen bij bos: oogkassen en onderkaak gebroken

Het slachtoffer parkeerde zijn auto rond 09.30 uur naast een ander voertuig, vlakbij een bosperceel. Op het moment dat de man via het fietspad het bos in wilde lopen, kwam een andere man op hem af. Hij zei iets over zijn auto, maar dat was volgens de politie door zijn Brabantse accent niet duidelijk te verstaan. Het slachtoffer kreeg vervolgens enkele vuistslagen in zijn gezicht.

De Belg belandde daardoor op de grond en werd toen nog meerdere keren geschopt. Daarna vertrok de dader in de richting van de parkeerplaats. De mishandelde man strompelde naar zijn auto en is later gecontroleerd in het ziekenhuis. Hij moest zondagmiddag al voor zijn breuken worden geopereerd.

Aanleiding onbekend

In een persbericht vraagt de politie aan getuigen van het incident om zich te melden. Ook is het politieteam Markdal benieuwd of wandelaars de dader die ochtend in de bossen hebben gezien. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de mishandeling.