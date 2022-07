Man (62) zat naakt in de tuin, in de hoop dat de buurvrouw hem zag: ‘Kan wel zijn dat ik te zien was’

VRIEZENVEEN/ALMELO - Begin juni vorig jaar zat buurman H. (61) naakt met zichzelf te spelen in een stoel in zijn tuin aan de Tuinfluiter in Vriezenveen. Bewust, in de hoop dat zijn buurvrouw hem ziet. En dat was niet voor het eerst. De rechter vond het daarom nu tijd voor een straf.