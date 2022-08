Man (73) uit Den Bosch overleden bij botsing op Brabantse snelweg, vrachtwagenchauffeur aangehouden

‘Meisjes met rode haren’ al vijftig jaar een dijk van een meezinger: ‘Hoefde dat nummer maar in te zetten of het ging los’

In de zomer van 1972 schalt hij uit iedere geluidsbox in Nederland. Geen tent of kermisfeest zonder dit nummer. En bij de allereerste klanken staat de hele zaal al op de kop. Meisjes met rode haren van Arne Jansen was een dijk van een hit en is nog altijd een oorwurm.

