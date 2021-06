Man (74) opgepakt voor mishandelen hond bij politiehondenvereniging, al eerder op non-actief gesteld

Huisartsen­pos­ten overspoeld met telefoon­tjes: ‘Het is niet meer te behappen’

7:22 DEN BOSCH/TILBURG - Huisartsenposten in Brabant maken een ongekende drukte mee in de weekeinden. Met ruim een verdubbeling van het aantal telefoontjes liep de wachttijd vorige week op tot een uur. Extra personeel is er niet. ‘Stop met bellen over bultjes en vaccinatievragen’.