Man (81) slaat vrouw (85) en gooit haar de bosjes in omdat ‘zijn’ parkeerplaats wordt ingepikt

Arne Slot erg tevreden over spel Feyenoord: ‘Compliment dat Ajax vooral bezig was met tijdrekken’

Arne Slot heeft in de halve finale van de KNVB Beker een sterk Feyenoord gezien, zo vertelt hij in de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondagavond tegen RKC Waalwijk. De 44-jarige trainer van de Rotterdammers baalt van de uitslag en de gang van zaken in de Kuip woensdagavond, maar hij ziet voldoende aanknopingspunten richting het duel met de nummer acht van de eredivisie.