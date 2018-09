Man aangehouden na ongeval met grasmaaier: kind (6) ernstig gewond

Een 29-jarige Kampenaar is aangehouden door de politie in verband met een ernstig ongeval op een grasveld in Kampen, waarbij vanochtend een 6-jarig kind zwaar gewond raakte. De man bestuurde een zitmaaier en was aan het werk voor de gemeente.

Hoe het kind onder de maaier terecht kwam, is niet bekend gemaakt door de politie. Ook is onduidelijk of de man in dienst is van de gemeente. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De toestand is zorgwekkend, liet politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen om 18.00 uur weten.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 10.30 uur op een grasveld in de wijk Onderwijks. Die groenstrook ligt naast openbare basisschool Villa Nova. Er waren op dat moment meerdere kinderen aan het spelen. Of het slachtoffer op deze school zit, is niet bekend gemaakt. De school zelf wil nog geen reactie geven.

Volgens de politie is de bestuurder van de zitmaaier aangehouden en wordt hij verhoord. Er is gekozen voor een aanhouding zodat de man gebruik kan maken van het recht op een advocaat, laat woordvoerder Van Hemmen desgevraagd weten.

Getuigen

Meerdere kinderen waren getuigen van het ongeval. Vandaag verspreidde zich al snel het verhaal dat het kind was uitgegleden en daarna werd geraakt door de zitmaaier. Van Hemmen wil echter niet op scenario's reageren. ,,We nemen de verklaring op van de bestuurder, maar tekenen ook andere getuigenissen op. Er is een technisch onderzoek naar de maaier, waarbij gekeken wordt of die naar behoren functioneerde. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen.'' De grasmaaier is in beslag genomen, laat hij weten.