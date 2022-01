Man bouwt huis niet af, gemeente wil het nu slopen, op zijn kosten

podcast ‘Waar moet ik heen dan, ik ben geen hond, toch?’, in de De Duif in Arnhem hebben daklozen weer een naam

‘Tja, jij had natuurlijk gehoopt op een beetje reuring vanavond, maar zo gaat het meestal, hoor. Mensen zijn blij als ze kunnen slapen”, zegt Edmund Boering van nachtopvang De Duif. Jeroen van Bergeijk liep een maand mee op verschillende plekken in de daklozenopvang van Arnhem en vertelt de verhalen achter de cijfers. Over maximaal drie suikerklontjes in de koffie, mensen in afwachting en halve liters in het Musispark.

10:45