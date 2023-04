Man die 1,35 miljoen wint verrast eigenaar Primera • Storm van kritiek op gids met ongewenste termen in het onderwijs

Deze mensen kozen voor een tatoeage op hun gezicht | De tatoeage is volledig ingeburgerd en niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Bij het zien van een voorbijganger met een gezichtstattoo gaan de wenkbrauwen nog weleens omhoog. Het wordt veelal gezien als iets agressiefs, terwijl het voor de getatoeëerde een vorm van kunst is.

Overleden trucker (68) was met pensioen en had vrachtwagen geleend voor goed doel | Een vrachtwagenchauffeur (68) is gisteren overleden nadat hij naast zijn voertuig werd geschept door een busje van een pakketbezorger in Wezep. De bestuurder van het busje is een 41-jarige man uit Harderwijk. Het slachtoffer was gepensioneerd en bezig met vrijwilligerswerk. ,,Hij had de vrachtwagen geleend.’’

Onderzoek naar asfaltfabriek Nijmegen klaar | Zijn omwonenden goed genoeg beschermd tegen de jarenlange uitstoot van de asfaltfabriek APN in Nijmegen of had de overheid meer moeten doen voor hun gezondheid? Naar deze vraag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan. Donderdagochtend verschijnt het eindrapport.

Wijchen krijgt asielzoekerscentrum op de grens met Nijmegen | Aan de Teersdijk in Wijchen komt volgend jaar een asielzoekerscentrum waar driehonderd mensen komen wonen. Het azc blijft ten minste vijf jaar, waarna er met nog eens vijf jaar verlengd kan worden.

Volledig scherm Op deze plek aan de Teersdijk in Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 vluchtelingen. Tussen de Berendonck, de Graafseweg, de spoorlijn en de grote DHL-vestiging. © Gerard Verschooten

Storm van kritiek op gids met ongewenste termen in het onderwijs | Een ‘inclusieve’ taalgids van leerlingenorganisatie LAKS heeft veel kwaad bloed gezet. Docenten en politici vinden dat geen enkele club mag voorschrijven hoe een leraar zich uit in de klas. Ook heeft het onderwijs wel grotere problemen dan correct taalgebruik tijdens de les, klinkt het.

Bijzonder: zeldzame zeearend bezoekt achtertuin van Judith | Een bijzonder tafereel gistermiddag in Voorst. In de achtertuin van Judith Tolk streek een zeldzame zeearend neer. Toch kon Tolk niet helemaal van dit bijzondere moment genieten. ,,We zijn eigenlijk een beetje in rouw.”

Volledig scherm Primera-eigenaar Benno van Sleeuwen verkocht afgelopen zaterdag het winnende lot. © BD

Man wint 1,35 miljoen euro | Hij meldde zich dinsdagmiddag in alle staten bij de Primera in Rosmalen. Een ‘man van middelbare leeftijd’ won dit paasweekend maar liefst 1,35 miljoen euro bij de Lucky Day-loterij. En ook de eigenaar van de winkel pikt dankzij de gulle winnaar een graantje mee.

Als Henry ’s ochtends achter zijn huis gerommel hoort, grijpt hij een keukenmes en steekt Ridouan neer | Het o zo rustige Bleiswijk werd in het najaar van 2021 opgeschrikt door dodelijk onderwereldgeweld. Op klaarlichte dag liep het volledig uit de hand rond de rijtjeswoning van Henry M. (47).

Word je agressiever van veel kijken naar series met geweld? | Televisieprogramma’s en series waarin geweld te zien is, krijgen van oudsher veel kritiek: ze zouden kijkers al snel aanzetten tot geweld. Volgens de Nijmeegse communicatiewetenschapper Serena Daalmans is het tegendeel echter waar.

Volledig scherm Niet klein te krijgen - Luuk, Paul de Leeuw © BNNVARA

‘Paul de Leeuw is terug en ik ben er kapot van’ | Net als je denkt dat de tv-carrière van Paul de Leeuw voorbij is, maakt hij een fantastisch programma, schrijft Angela de Jong. ,,Het is dat het al Pasen is geweest, anders had ik hier een grapje gemaakt over een wonderbaarlijke wederopstanding.”

Aan je poep kun je zien hoe het met je darmen gaat | Het is geen gemakkelijk gespreksonderwerp, maar wel belangrijk. Want iedereen heeft er dagelijks mee te maken: ontlasting. Aan je poep kun je namelijk zien hoe het met je gezondheid gaat.

Cheríe (68) en Terence (71) krijgen niet eerder een huurhuis na verwoestende brand | Na een leven lang werken zijn Chérie (68) en Terence Havelaar (71) plots dakloos. Een grote brand verwoestte rond sinterklaas hun huis. Ze hoopten speciale voorrang te krijgen op een nieuwe huurwoning. Maar die komt er niet. ,,Super bureaucratisch.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.