Man die Chiel (16) doodreed wil lagere straf: 'We zijn verbijsterd’

De rechtbank in Almelo legde de verdachte in november 2018 een half jaar op waarvan de helft voorwaardelijk met reclasseringstoezicht, plus een rijverbod van twee jaar. Hij had met een snelheid van tussen de 84 en 93 kilometer per uur gereden toen hij in januari een jaar eerder op de jongen met zijn fiets botste op de Windmolenbroekseweg in zijn woonplaats. Ter plekke geldt een limiet van 50 km per uur.