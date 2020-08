Man die husky in snikhete BMW liet zitten zegt met dood bedreigd te zijn: ‘Jace is mijn beste vriend’

,,Ik heb Jace al zeven jaar, ik kreeg hem cadeau van mijn ex-vrouw. Jace is mijn beste vriend, hij gaat altijd met me mee. Hij is verwend, wie laat nou zijn hond achter in zo’n auto? Dat doe je toch alleen als die hond je alles waard is? En echt, die auto was een koelkast.’’



Hij overlegt met de politie, die nog in de Hornbach had laten omroepen dat er een hond vastzat in een auto. Heeft Mardo nooit gehoord. ,,Jammer genoeg heb ik niet gehoord dat het om een hond ging. Ik weet dat er iets is omgeroepen, maar niet dat het om mij ging.’’



Volgens hem had de politie wel in de gaten dat er niks aan de hand was en mocht hij, met zijn husky, gewoon vertrekken. De politie kon hierop gistermiddag geen reactie geven.



Mardo wacht intussen op een nieuw raam voor zijn bolide. Hij rijdt zo lang in zijn andere auto. Hoe hij aan zijn wagens komt? ,,Ik ben al twintig jaar succesvol ondernemer. Ik zit in de im- en export van metaal tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië.’’