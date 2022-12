Man die levenloos naast metaaldetector is gevonden in België blijkt doodgeschoten • Izaak (23) bakt kaassoufflés met airfryer in de trein en gaat viraal

HET VIERDE JONGETJE (6) DAT IN ENGELAND OP EEN MEER DOOR HET IJS VIEL IS OVERLEDEN | Een 6-jarig jongetje dat zondag op een meer in de buurt van de Britse stad Birmingham samen met drie vriendjes door het ijs zakte, is overleden. De vier kinderen werden door hulpdiensten uit het ijzige water gehaald en in kritieke toestand naar ziekenhuizen gebracht.

TWEE MILJOEN HUIZEN HEBBEN NU ZONNEPANELEN OP HET DAK | Ons land telt vanaf vandaag (15 december) twee miljoen huizen met zonnepanelen op het dak. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch Energy Research (DNE) en Sungevity International.

VUURWERKBRANCHE KNALT NIEUWE SLOGAN ERUIT: ‘JE BENT EEN KNEUS, ZONDER VUURWERKBRIL OP JE NEUS’ | Het siervuurwerk dat tijdens de jaarwisseling de lucht ingaat, kan voor de nodige brandwonden of beschadigde ogen zorgen. Wie wil weten hoe dat te voorkomen, kan zich wenden tot een nieuwe app van de vuurwerkbranche voor een stoomcursus hoe-steek-ik-vuurwerk-af-zonder-ellende.

MAN DIE LEVENLOOS NAAST METAALDETECTOR IS GEVONDEN IN BELGIË BLIJKT DOODGESCHOTEN | De man die maandag werd gevonden in het Belgische Rutten (Tongeren), werd doodgeschoten, dat bevestigt persmagistraat Katrien Truyen van het Limburgse parket. De politie heeft woensdag een verdachte gearresteerd. Het zou gaan om een man uit de Antwerpse Kempen.

NA SCHOP HEEFT KIRSTEN (26) AL 9 JAAR LANG IEDERE DAG PIJN | Een potje voetbal zet negen jaar geleden de wereld van Kirsten Vermolen op zijn kop. Als 17-jarige krijgt de levenslustige tiener een ongelukkige trap tegen haar enkel. Sindsdien heeft de inmiddels 26-jarige Bredase iedere dag pijn.

IZAAK (23) BAKT KAASSOUFFLÉS MET AIRFRYER IN DE TREIN EN GAAT VIRAAL | Corrado Francke uit Tilburg geloofde dinsdag zijn ogen niet toen hij een jonge man kaassoufflés zag bakken in een sprinter van de NS. Hij legde dit vast, waarna de beelden compleet viraal gingen.

GELREDOME WEER UITVERKOCHT VOOR MEGA PIRATEN FESTIJN | Het Mega Piraten Festijn strijkt zaterdag na twee jaar afwezigheid neer in stadion GelreDome in Arnhem. Organisator Eddie Mensink verheugt zich op een uitverkocht huis met 30.000 feestvierders.

HANNAH (18) DOET MEE AAN MISSVERKIEZING EN WIL HAAR PLATFORM GEBRUIKEN OM MEER AANDACHT TE VRAGEN VOOR ADD EN HSP | Niets is wat het lijkt: onder dat mom doet de Borculose Hannah van der Weide (18) mee aan de verkiezing Miss Teen of Gelderland. Via Instagram werd ze benaderd, nu staat ze in de finale.

INEENS WERD DE WATERPOMP VAN HURIYE UIT NIJMEGEN WÉL GEMAAKT | Ze dacht nog dagen in de kou te zitten, tot plotseling twee monteurs aanbelden. Huriye Hun uit Nijmegen heeft weer verwarming. En warm water.

FAILLIETE FESTIVALORGANISATOR ZEGT SORRY TEGEN DUIZENDEN GEDUPEERDEN | De failliete festivalorganisator van het Nijmeegse festival Oosterliefde biedt duizenden gedupeerden excuses aan. Het bedrijf, Liefde Festival B.V., zegt in een ‘financieel ongezonde situatie’ te zijn beland door de vele verplaatsingen van het evenement. Daardoor is het onmogelijk om aan kaartkopers geld over te maken.

