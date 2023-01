Man die na crash met Audi spoorloos verdween, duikt op in taxi op A12 • Snackbar van Ria bakt frietjes elektrisch

WOLF DOOD IN BERM NA AANRIJDING MET VRACHTWAGEN | Op de A2 ter hoogte van Culemborg is woensdagochtend een wolf aangereden door een vrachtwagen. De wolf overleefde die aanrijding niet. De politie is ingeschakeld om hulp te verlenen. De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeluk niet gewond.



EIGENAAR DRUGSLAB DIDAM LIET ZICH NIET ZIEN, BUREN VERRAST NA POLITIE-INVAL | De Endepoelstraat in Didam blijkt populair bij drugscriminelen. De politie stuitte dinsdag op een drugslab in een bedrijfspand.



MARCEL REDT BUURVROUW UIT BRANDEND HUIS, MAAR VOELT ZICH GEEN HELD | Een vrouw uit een brandend huis redden is voor Marcel Lieferink geen heldendaad. ,,Mensen hebben het daarover, maar daar ben ik te nuchter voor. Dit doe je als je iemand kan helpen.”

Quote Haar gezicht was zwart van het roet. De rookwolken kwamen van achter haar uit de bovenwo­ning Marcel Lieferink, redde vrouw uit brandend huis



RIA BAKT IN HAAR FRIETERIA NIET OP GAS | Langzaam daalt het mandje met patat in pruttelende frituurolie. Om minuten later goudgeel gebakken weer boven te komen. Het lijkt op een doodnormale gebeurtenis die dagelijks honderd keer wordt gedaan in een cafetaria. Toch is Ria Dekker onderscheidend en levert dat haar een prijs op.



ARRESTATIETEAM VINDT VOORTVLUCHTIGE DRUGSBAAS ONDER STAPEL KUSSENS | Een speciaal team van de politie heeft dinsdagavond een 36-jarige man aangehouden in Eindhoven. Het gaat om een grote vis in de drugshandel. Nadat de Eindhovenaar eind vorig jaar een gevangenisstraf van 7,5 jaar tegen zich hoorde uitspreken, koos hij het hazenpad. Nu zit hij alsnog vast.



QUINCY PROMES GELINKT AAN RIPDEAL VAN 400 KILO COKE | Voetballer Quincy Promes zou 250.000 euro hebben betaald aan de vermeende drugshandelaar Piet Wortel. Het ging volgens justitie om een boete vanwege een gestolen partij cocaïne van 400 kilo. Deze ripdeal wordt ook gezien als aanleiding voor twee liquidaties.

Volledig scherm Van links naar rechts: Hans van Duijvenvoorde trok zelf de stekker uit zijn Bakkerij d'n Bekker, met zes filialen in de regio. Caspar van Hal van restaurant Van Hal besloot in coronatijd dat het mooi is geweest. Het horecabestaan is intensief en veeleisend. Yvonne Roelofs is afgelopen zomer gestopt met De Engelbewaarder in de Lange Hezelstraat in Nijmegen. © Theo Peeters | Jan Ruland van den Brink | Paul Rapp

OPVALLEND VEEL BEDRIJVEN SLUITEN DEFINITIEF DE DEUREN IN ONZE REGIO | Het aantal ondernemers dat de deur definitief dicht gooit, groeit. In de eerste drie kwartalen van 2022 gaven 103.720 bedrijven er de brui aan, aldus het CBS. De afgelopen maanden zijn opvallend veel ondernemers in Arnhem, Nijmegen, Land van Cuijk en de Achterhoek gestopt. Verschillende ondernemers vertellen hun verhaal.



VANAVOND EN MORGENOCHTEND HEVIG WEER OP KOMST | Vanaf vanavond wordt onstuimig weer verwacht, waarvoor het KNMI code geel heeft afgekondigd. Allereerst komt vanuit het westen een stevige onweersbui over, met daarin hagel en flinke windstoten. Daarna wordt het ‘s nachts even rustig, maar in de ochtend krijgen we opnieuw zware windstoten. Rijkswaterstaat verwacht daardoor een drukke ochtendspits en adviseert donderdag thuis te werken.

IEDEREEN KENT CAFETARIA LEPOUTRE IN WIJCHEN, AL ZESTIG JAAR | Cafetaria Lepoutre verkoopt zijn zaken in Wijchen en Grave aan de landelijke keten Bakhuus. De naam blijft voorlopig op de gevel, maar aan een zestig jaar oud familiebedrijf komt een eind.



BIJZONDERE PASSAGIER IN TAXI | Marechaussees hebben dit weekend een bijzondere passagier gevonden in een taxi op de A12 bij Babberich. Het blijkt te gaan om de automobilist die eind vorig jaar na een achtervolging crashte in Ede en spoorloos verdween. Lees meer.



DIT IS DE GROOTSTE ISLAMTISCHE BEGRAAFPLAATS VAN NEDERLAND | Eeuwige rust voor zo’n 4600 euro: vanaf woensdag kunnen moslims worden begraven op Maqbara Rawdah Al Moslimin, de islamitische begraafplaats bij Arnhem. Volledig volgens eigen gewoontes en gebruiken. Met zo’n 17.000 plekken is de begraafplaats een van de grootste van Europa.





DANIËL VAN ROOIJEN STOND OP HET BOODSCHAPPENLIJSTJE VAN EEN JODENJAGER | Hij spoorde in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken Joden op. En nu is er meer over hem bekend: Jan-Willem Jacobs. Drutenaar Geert van Tongeren deed onderzoek naar de Amsterdamse politieman.



INEENS WILLEN WE WÉL EEN HERHAALPRIK TEGEN CORONA | Meer mensen willen ineens een (extra) vaccinatie tegen corona. De GGD Gelderland-Midden zette vorige week zelfs dubbel zoveel prikken als in de week ervoor, maar ook de andere GGD’s in de regio zien veel meer mensen langskomen voor een herhaalprik.

Volledig scherm Leden van het zwaarbewapende Team Bijzondere Bijstand van de douane tijdens een presentatie van hun werkzaamheden. Het team bestrijdt drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. © ANP

DRUGSFAMILIES STUREN JONGEREN NAAR SCHEEPSVAARTSCHOOL | Schokkend maar waar: drugsorganisaties sturen doelbewust jonge familieleden naar scheepvaartscholen zodat zij jaren later een strategische baan in de Rotterdamse haven kunnen krijgen. Dezelfde ‘infiltratie’ vindt ook bij bedrijven plaats. ,,Dikke auto’s en mooie kleding: dát vinden zij belangrijk.”



MAN (44) BESTRAFT VOOR ‘SLAAN RICHTING POLITIEPAARD’ NA GELDERSE DERBY | Vitesse - NEC. Arnhem - Nijmegen. Provinciehoofdstad tegen universiteitsstad. Gelderland kijkt reikhalzend uit naar de voetbalderby van zondag. Maar de stofwolken van de rellen na de laatste editie in Nijmegen zijn nog altijd niet opgetrokken.



DANIËL VAN ROOIJEN STOND OP HET BOODSCHAPPENLIJSTJE VAN EEN JODENJAGER | Hij spoorde in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken Joden op. En nu is er meer over hem bekend: Jan-Willem Jacobs. Drutenaar Geert van Tongeren deed onderzoek naar de Amsterdamse politieman.

Volledig scherm Edwin van Bruggen tijdens Halloween in Seoul. © Eigen foto

EDWIN REIST DRIE JAAR LANG ZORGELOOS DE WERELD OVER, TOTDAT HIJ MIDDENIN EEN RAMP BELANDT | Al drie jaar lang reist Edwin van Bruggen (33) langs de meest exotische uithoeken ter wereld. Maar zijn droomreis veranderde deze Halloween in een nachtmerrie. In Seoul ontsnapte hij ternauwernood een aan van de grootste rampen uit de Koreaanse geschiedenis. ,,Mensen filmden zichzelf terwijl ze stikten.”



CAMPAGNE TEGEN MAAGZUURREMMERS | Nederlanders slikken veel te vaak maagzuurremmers, terwijl dat niet nodig is. Om die reden start deze woensdag een landelijke campagne waarbij drogisterijen als Kruidvat, DA en Etos klanten met maagklachten gaan helpen om van de overbodige maagzuurremmers af te komen.



JOS KAN FLUITEN NAAR 2100 EURO, ‘TERUGKOOPGARANTIE’ VAN TRAPLIFT BLIJKT VERRE VAN WATERDICHT | 2.100 euro zou Jos Bouten uit Boxmeer terugkrijgen voor een geleverde, maar inmiddels gedemonteerde traplift. De toezegging in 2021 van leverancier Mario Bosveld van het gelijknamige trapliftenbedrijf heeft hij zwart op wit. Maar geld heeft hij nooit teruggezien.

Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.