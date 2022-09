Man die vogel probeerde te redden uit een boom, valt van een ladder en overlijdt

Met video Hongarije wint in Duitsland door fraaie hakbal Szalai, Engeland degradeert naar B-divisie

Hongarije maakt een goede kans om zich te plaatsen voor de Nations League Finals, die in juni volgend jaar waarschijnlijk in Nederland gespeeld gaan worden. De Hongaren wonnen vanavond in Leipzig met 0-1 van Duitsland en bleven daardoor ook Italië en Engeland voor in poule 3 van Divisie A. Hongarije heeft maandag tegen Italië aan een gelijkspel genoeg voor groepswinst.

0:12