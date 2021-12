Man die zes keer is beschoten wijst beschuldigende vinger naar neef: ‘Geluk dat hij alleen in voet is geraakt’

Sekswer­kers zorgzone Arnhem wijken uit naar het bos: ‘We kunnen niet zonder geld gaan zitten’

ARNHEM - De sekswerkers van de tippelzone aan de Oude Veerweg in Arnhem wijken tijdens de lockdown uit naar parkeerplaatsen in ‘het bos’ of andere plekken in de stad. Dat zegt een van de vrouwen in een mail aan de gemeenteraad. ‘De laatste maand heb ik met mijn collega’s illegaal op straat doorgewerkt, buiten de baan. Aangezien we niet zonder geld kunnen gaan zitten.’

