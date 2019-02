Man die zich verdacht gedroeg opgepakt bij Binnenhof in Den Haag

Bitterbal­len­dief Dudok Arnhem voor de rechter: ‘Ik heb gelijk gezegd, hou mij maar vast’

14:02 ZUTPHEN/ ARNHEM - Voor een 56-jarige dakloze is het heel duidelijk wat er moet gebeuren: zo snel mogelijk opgenomen worden in een verslavingskliniek waar de draaideurcrimineel met zijn alcoholproblemen aan de slag kan. De man stond vrijdag voor de rechter in Zutphen omdat hij bij Café Brasserie Dudok in Arnhem drank en eten had gestolen.