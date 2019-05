Man duwt brandende auto weg onder tankstation langs A28

Update Verkeer op A50 loopt in beide richtingen vast, files nemen af

8:48 NIJMEGEN - Het verkeer op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg loopt deze ochtend in beide richtingen vast. De langste file stond er in richting Ravenstein. Daar bedroeg de file rond 7.45 uur 12 kilometer. Tegen 8.45 uur is de file flink afgenomen en is de vertraging nog zo'n 9 minuten.