Man ernstig gewond door zwaar vuurwerk in Hengelo

Update | Video Automobi­list rijdt als dolle over parkeerter­rein en richt ravage aan na handgemeen in Nijmeegse wijk Hatert

12:49 NIJMEGEN - Ee automobilist is zondagmorgen tegen de gevel van een wijkcentrum en een lantaarnpaal gereden in de Nijmeegse wijk Hatert. Dat gebeurde nadat de bestuurder betrokken was geraakt bij een handgemeen.