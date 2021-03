Man filmt Valkenswaardse jongens in kleedkamer om via Russische pedo-site ‘snel rijk te worden’

Meetonderzoek Het Schone Oosten Bewoners in de ‘houtgreep’: de kachel als splijtzwam in een keurige straat in Dieren

6 maart In veel buurten hebben bewoners last van rook uit houtkachels en van vuurkorven, nog meer nu we in coronatijd veel thuis zitten. Hoe groot is de overlast echt? En hoe los je het op? Verslag uit zo’n verdeeld buurtje in Dieren. Waar houtstokers en klagers daarover in gewapende vrede leven. De ergernissen lopen er op. Net als de luchtvervuiling, blijkt uit eigen metingen van deze krant.