Man gooit kind (7) in het water en volgt zelf al worstelend met vader; moeder redt zoontje

Troostbeertje

Behalve het kind en zijn moeder, die hem achterna dook, lagen even later ook de dader en de vader van het kind in het water. De vader had de man die zijn kind in het water had gegooid een lesje leren en tijdens de worsteling die ontstond vielen beiden in het water.



Nadat iedereen uit het water was gehaald, heeft de politie de man die het kind had geduwd, aangehouden. Het bleek te gaan om een 37-jarige man. De jongen kreeg van de politie een troostbeertje. Ook regelt de politie nazorg voor het gezin.