Man klemgereden na 'doldwaze' achtervolging met snelheden boven de 200 km/u

Staat: Dutchbat kon niet weten van genocide

13:27 De Nederlanders die in juli 1995 moslimmannen uit Srebrenica lieten evacueren, konden onmogelijk weten dat hen een zekere dood te wachten stond. De advocaten van de Staat bepleitten dat vandaag voor de Hoge Raad in een mondelinge toelichting op de cassatie, die is ingesteld na een vonnis van het gerechtshof In Den Haag in juni vorig jaar.