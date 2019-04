Man krijgt vuurwapen op zijn hoofd gericht tijdens beroving in Apeldoorn

Het slachtoffer was om 3.40 uur onderweg naar huis toen het duo, dat op een scooter reed, hem tegenhield. Een van hen trok een vuurwapen, richtte dat op het hoofd van de Apeldoorner en eiste zijn telefoon en geld. Omdat de 23-jarige geen geld bij zich had, namen de mannen naast de telefoon ook zijn rugtas mee. Daarin zaten persoonlijke spullen. De twee gingen er vandoor in de richting van de Linie. De beroving had plaats op het fietspad dat langs het spoor Apeldoorn-Deventer loopt, nabij de meubelboulevard.

Camerabeelden

De politie hoopt op getuigen of tips, bijvoorbeeld over de blauwe rugtas die de overvallers mogelijk hebben weggegooid. Ook doet ze een oproep aan mensen die in de omgeving van de Meidoornweg en Linie een camera aan hun woning hebben gemonteerd. De politie zoekt beelden waarop de twee scooterberijders te zien zijn.



De man die dreigde met het vuurwapen zat achterop de scooter. Hij was tussen de 1,75 en 1,80 meter lang, had een slank postuur en droeg een zwarte jas met capuchon en had iets zwarts voor zijn mond.



De bestuurder van de scooter bleef op de scooter zitten. Hij droeg een trui met capuchon en had een donkere broek aan.



In september was op dezelfde plek een gewelddadige beroving.