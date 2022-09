Man ligt dagenlang zwaargewond in huis totdat de Zeeuwse politie hem vindt

,,We krijgen vaak te maken met dit soort meldingen", laat de Zeeuwse politie weten. ,,Meestal woont familie te ver, hebben sommige mensen geen sociale contacten of zijn er andere redenen waarom zij zelf niet gaan kijken. Als er geen sleutel is forceren we vaak een deur om zo de woning te betreden. Gisteren was dit niet het geval en zijn we met een sleutel de woning binnen gegaan.”