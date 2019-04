Man ligt urenlang in ijskoud kanaal

Overval­lers vluchten Achterhoek in; heftige achtervol­ging eindigt in Beek

9:19 BEEK - Na een lange achtervolging in Duitsland en daarna in de Achterhoek heeft de politie woensdagochtend twee mensen aangehouden. De twee zouden in Duitsland een tankstation hebben overvallen en sloegen daarna op de vlucht.