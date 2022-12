Man met mes overvalt tankstation in Arnhem • Ulft en Gendringen in het duister tijdens spectaculaire WK-finale

Ongelukken en wegen dicht in zuidwesten door ijzel | In het hele land geldt vanavond code oranje vanwege ijzel. Die leidt in het zuidwesten van ons land al tot ongelukken. Rijkswaterstaat waarschuwt om niet de weg op te gaan zolang code oranje geldt. Om 20.15 uur stond er volgens de ANWB al meer dan 250 kilometer file.

Lionel Messi’s missie volbracht: Argentinië wereldkampioen na krankzinnige finale | In één van de mooiste finales ooit moesten strafschoppen aanwijzen wie de wereldtitel zou pakken in Qatar. De Argentijnen wonnen de serie (4-2) met Montiel die de beslissende penalty achter Lloris mikte, nadat het na 120 minuten spektakel 3-3 stond.

Verjaardag eindigt in drama: man (24) overleden nadat vuurwerk in gezicht ontploft | Een 24-jarige man is zaterdagavond in de Ridderkerkse Boerhaavestraat rond 23.45 uur zwaargewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Ulft en Gendringen in het duister tijdens ontknoping spectaculaire WK-finale | Pats, en toen vielen de televisie, lampen en andere elektrische apparatuur ineens uit. Een grote stroomstoring zet ruim 2000 huishoudens in Ulft en Gendringen in het donker.

‘Christmas Express’ trekt veel bekijks tussen Arnhem en Ede | Gewoonlijk rijden de stoomtreinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) op de lijn Dieren-Apeldoorn. Dit weekend worden de locomotieven ingezet op het traject Arnhem-Ede/Wageningen, als speciale Christmas Express, de grote attractie van de manifestatie Winter Arnhem.

Vriendin van Arco (350 kilo) deed noodkreet bij ministerie | Een vriendin van Arco Senders, de Nieuwegeiner die 350 kilo weegt en niet meer uit bed wordt gehaald, heeft in juni ten einde raad contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid omdat ze grote zorgen had over zijn welzijn.

Man met mes overvalt tankstation in Arnhem | Een tankstation aan de Doctor C. Lelyweg in Arnhem is zondag aan het eind van de middag overvallen. Hij is er met een onbekende buit vandoor gegaan, aldus de politie ter plaatse.

Leuke kerstcadeaus voor weinig? Dit koop je voor 20 euro bij de kringloop | Het leven wordt steeds duurder. Hoe zorg je dan toch voor leuke cadeautjes onder de kerstboom? We namen de proef op de som en gingen met 20 euro naar de kringloopwinkel.

Culemborg rouwt om verlies muzikale ‘omnivoor’ Bas Kuijlenburg | De verslagenheid is groot in de culturele gemeenschap in Culemborg en daarbuiten sinds bekend werd dat zanger-dirigent Bas Kuijlenburg bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Hij werd 60 jaar.

Uniek kijkje in een van sjiekste bordelen in het land | Een ontmaagdingsservice, girlfriend-experience én seks met hoogbejaarde mannen. In veel seksclubs is uitbuiting en overmatig drugsgebruik aan de orde van de dag. Maar niet in Villa Weizigt, waar de meiden gerust in joggingpak hun ‘sprookje’ verkopen. Een exclusief kijkje in een van de sjiekste bordelen van Nederland. ,,Hier hebben alle meiden hun tanden nog.”

