Man na nachtelijke schietpartij gewond aangetroffen op parkeerplaats mbo-school

De omgeving werd afgezet en onder meer een politiehond werd ingezet voor onderzoek naar mogelijke sporen van het schietincident. Het onderzoek was in de vroege ochtend van 04.30 uur nog aan de gang.

Dealers op de parkeerplaats

Volgens omstanders zou er regelmatig gedeald worden op de betreffende parkeerplaats. Meerdere mensen voelen zich daarom niet veilig. ,,Ik maak me wel zorgen als mijn kinderen daar langs fietsen”, zegt een buurtbewoonster. Vooral in de nachtelijke uren zou het niet pluis zijn.

Na enkele uren werd de omgeving weer vrijgegeven. Op maandagochtend is er niets meer van te zien. De school is geopend en toegankelijk voor studenten.