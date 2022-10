Man overleden in ondergrondse parkeergarage: ‘Vrouw dacht dat ze over vluchtheuvel reed’

De politie kreeg iets voor 03.00 uur de melding van het incident in de parkeergarage in de Van Ertbornstraat. Volgens de politie, die het gebouw afsloot, kwam een vrouw de parkeergarage ingereden. ,,Ze voelde dat zij over iets reed. Aanvankelijk dacht ze dat het om een vluchtheuvel of een ander obstakel ging. De dame stopte en zag het slachtoffer liggen. Ze was erg onder de indruk.”

De hulpdiensten haasten zich naar de parkeergarage, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het is voorlopig nog duidelijk of de man al levenloos op de grond lag voordat de aanrijding gebeurde. ,,De gerechtelijke diensten moeten in de eerste plaats uitzoeken of de man is gestorven door het ongeval, of dat hij ervoor al overleden is.”