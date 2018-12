Man overleden nadat hij zwaar onderkoeld werd gevonden bij Zandmeren in Kerkdriel

De hoofdperso­na­ges van ‘Typisch Klarendal’ zijn bekaf van alle aandacht

7:30 ARNHEM - In Arnhem is ‘Typisch Klarendal’ het gesprek van de dag. Daarbuiten minder, getuige de dalende kijkcijfers. De eerste week keken gemiddeld 370.000 mensen, dat aantal is inmiddels gedaald tot 299.000. Hoe vergaat het vier van de hoofdrolspelers?