Man rijdt met volle vaart het Nieuwe Luxor theater binnen

Arnhemse coalitie begrijpt politieke ophef niet: 'Beetje verbaasd'

7:04 ARNHEM - Bij D66, SP en CDA, de partijen die samen de wethouders leveren in Arnhem, heerst verbazing. Zij begrijpen niet goed de ophef die onder oppositiepartijen is ontstaan, over de brief die het college schreef in reactie op het onderzoek naar de Arnhemse bestuurscultuur.