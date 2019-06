Man stapt op A2 bij Waalre uit NS-bus en wordt geschept door auto: overlijdt aan verwondingen

Brand bij Bolletje in Almelo onder controle: drie brandweer­men­sen bevangen door hitte

18:19 ALMELO - De brand die zaterdagmiddag woedde in het fabriekspand van Bolletje in Almelo is onder controle. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de betreffende productiehal zijn zaterdagmiddag drie brandweermensen bevangen geraakt door de hitte.