Man stopt op snelweg om gewonde ree te redden: ‘Heldendaad, met gevaar voor eigen leven’

De automobilist bracht vervolgens de ree, die hij op zijn achterbank had gelegd, naar een opvanglocatie.

De bestuurder zag het dier liggen op de A50 tussen Veghel en Sint-Oedenrode. Hoe het dier gewond is geraakt, is niet duidelijk. Wél duidelijk is dat de ree er niet best aan toe was. En dus stopte de jonge automobilist naast de snelweg. Hij zag dat het dier nog leefde.

‘Gevaar voor eigen leven’

,,Hij twijfelt geen moment en stopt met gevaar voor zijn eigen leven”, melden medewerkers van de dierenambulance enkele uren nadien over de redder. ,,Hij haalt het dier levend van de rijbaan. Nog net voor een vrachtwagen, die gelukkig ook stopt. Een heldendaad met gevaar voor eigen leven.”

Omdat de dierenambulance het zelf op dat moment erg druk had, konden medewerkers niet direct ter plaatse komen. Daarom bracht de man de ree zelf - op de achterbank van zijn wagen - naar een wildopvang in Ravenstein.

,,Het is natuurlijk niet aan te raden om te stoppen op de snelweg”, besluiten de medewerkers van de dierenambulance. Die raden aan om direct 112 te bellen. ,,Maar dankzij deze held is het dier veilig van de weg gehaald en naar de opvang gebracht.”

Overstekende reeën

Het is in deze periode van het jaar uitkijken op de weg voor overstekende reeën. Mogelijk is dat ook nu de oorzaak van de verwondingen van het dier. ,,Dit gebeurt vooral in deze tijd van het jaar”, waarschuwde boswachter Nick Jeurissen van Brabants Landschap enkele dagen terug, nadat een ree bij Oirschot overleed na een botsing.

Jaarlijks worden er duizenden in het wild levende dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat de biologische klok van dieren niet zo snel meegaat met het uur tijdsverschil van onze zomer- en wintertijd. Door het ingaan van de zomertijd verplaatsen dieren zich opeens rond de ochtend- en avondspits in het verkeer - en niet daarna zoals dat tijdens de wintertijd gebeurde.

De meeste ongelukken gebeuren op provinciale wegen in bosrijke gebieden. Dieren verplaatsen zich van het ene gebied met veel eten naar een bosrijker gebied om te rusten. ,,En omdat wij mensen maar wegen blijven aanleggen die dwars door deze natuurgebieden lopen, moet wild de weg oversteken als er geen wildtunnel of ecoduct is”, let de boswachter uit Zuidoost-Brabant uit.

Een heldendaad in de nacht: een jonge man haalde een gewonde ree van de snelweg.