Man uit Apeldoorn (29) vermist, politie pakt groots uit met onderzoek in Deventer waar hij nog is gezien

Een bijzondere les over geluk voor mbo-studenten

13:00 ,,Gelukskunde. Ik wist ook niet dat het bestond. Sterker nog: ik heb het zelf bedacht.’’ Zo’n honderd mbo-studenten van de School voor Gezondheidszorg en Welzijn hangen muisstil aan de lippen van Mirjam Spitholt, gastdocent in geluk. Niet in een collegezaal, maar in het Amersfoortse theater Flint.