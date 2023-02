Man uit Huissen botst achterop vrachtwagen op A15 en komt om • Casper vraagt om liftbaan bij Waalhavenbrug

Nieuw onderzoek: 8,1 miljoen radioluis­te­raars per dag in januari

De 87 radiozenders die zijn meegenomen in het nieuwe NMO Luisteronderzoek hebben samen in de eerste drie weken van het jaar gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag bereikt. Dit blijkt uit resultaten die woensdag voor het eerst gepubliceerd zijn door de initiatiefnemers achter deze nieuwe meetmethode.

16:02