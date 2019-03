Man vast voor bedreigen met de dood en belagen van presentator en columnist Özcan Akyol

De Amersfoorter werd dinsdag gearresteerd. Toen werd ook een huiszoeking gedaan in het huis van de man in die stad. Sindsdien zit de man vast. Volgens Akyol viel de man hem gedurende een periode van zeker twee maanden online lastig. ,,Ik word zo vaak bedreigd, dat ik eerlijk gezegd niet eens meer alles lees. Maar het waren boodschappen in de trant van ‘ik kom je opzoeken’. Hij begon ook over mijn kinderen. Vooral sinds de Neven van Eus heb ik ontzettend veel last van stalkers en bedreigers.” Volgens Akyol ging het ook om doodsbedreigingen.

Publiek debat

Akyol doet sinds De Neven van Eus altijd aangifte van bedreigingen. De politie neemt die aangiftes serieus, zegt teamchef Gert Telman van de Politie IJsselland-Zuid. ,,Mensen die zich als Özcan Akyol in het publieke debat begeven moeten vrij kunnen zijn om te zeggen wat ze willen.” Volgens de politiechef wordt de Amersfoorter verdacht van nog meer 'belagingen’ van BN’ers via het internet. ,,Ik denk dat er wel een stuk of 16 zijn. Dat zijn niet allemaal mensen die zich in het publieke debat begeven, maar het zijn er wel meer.”

Facebook

Om de locatie te achterhalen van de man, deed de politie onder meer een beroep op Twitter en Facebook, zegt Telman. ,,Dat gaat niet vanzelf, maar het is een van de middelen die we hebben ingezet om achter zijn locatie te komen.” Hij denkt dat de aanhouding van de man ervoor zorgt dat de stroom bedreigingen en beledigingen aan het adres van onder meer Akyol stopt. ,,Wij denken dat hij nu inziet dat het niet kan wat hij doet.”

Voorgeleid

De man wordt vanmiddag voorgeleid bij de rechtbank. Die bepaalt dan of het Openbaar Ministerie de man nog langer mag vasthouden.

Signaal

Akyol is blij dat de man is aangehouden. Vooral met het signaal dat daar van uitgaat, zegt hij. ,,Hiermee geef je ook het signaal af dat het internet geen vrijplaats is waar iedereen maar kan roepen en bedreigen naar anderen. Dat gaat niet zomaar.” Hij denkt dat de bedreigingen en belagingen waar ook andere opiniemakers mee te maken krijgen, effect hebben. ,,Je ziet dat anderen afhaken. Heel veel mensen willen bepaalde dingen niet meer schrijven, ook journalisten."

Aanval