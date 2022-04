Man vlucht in zijn onderbroek het dak op bij inval arrestatieteam in Arnhem

VIDEOARNHEM - Een man is zaterdagochtend aangehouden door een arrestatieteam in zijn woning in Arnhem. Het arrestatieteam verzamelde zich rond 08.30 uur aan de Biezenlaan in Arnhem-Zuid. Toen het team bezig was met het forceren van de voordeur van de woning vluchtte de man - in zijn onderbroek - via een dakraam het dak op.