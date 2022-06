Man zwaargewond na barbecue-ongeluk op vakantiepark van Peter Gillis

OMMEL - Op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel (gemeente Asten) is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond 18.30 uur bij een ongeluk met een barbecue. Het vakantiepark is bekend omdat het veelvuldig in beeld komt in de goedbekeken realitysoap Massa is Kassa over Peter Gillis op SBS6.