Manege rouwt om Rob • Carnavalspakken te koop voor een prikkie

BEESD ONTSNAPT AAN OUDJAARSRAMP? | Een ‘geknutselde vuurwerkbom’, 350 kilo illegaal vuurwerk waaronder twaalf cobra’s, autobanden, veel liters olie en een caravan hadden op oudejaarsnacht in de hens moeten gaan in het centrum van Beesd. Dat zegt de politie, die vijf mannen aanhield op verdenking van onder meer het voorbereiden van brandstichting.

ZIEKENHUIZEN BOTSEN MASSAAL MET VERZEKERAARS | Niet eerder lagen ziekenhuizen en zorgverzekeraars zo lang overhoop over de kosten voor de zorg. Door de hogere energie- en loonkosten dreigen ziekenhuizen dit jaar in financiële problemen te komen. Patiënten zijn mogelijk de dupe. ,,Het wordt dit jaar echt heel erg spannend of alle ziekenhuizen uit de rode cijfers kunnen blijven.”

PERSONEEL HUISARTSENPRAKTIJK NAAR HUIS GESTUURD | Co-Med heeft gistermorgen personeel naar huis gestuurd van huisartsenpraktijk deBolleBieste in Zwolle. Het gaat om drie assistenten en een verpleegkundige. Ook tien anderen hoeven niet meer terug te komen. Het bedrijf ligt vanwege meldingen over meerdere locaties in Nederland onder het vergrootglas van inspectiedienst.

MIGHTY MIKE VERLIEST LEGENDARISCHE WK-FINALE | Geen wereldkampioen én geen nummer 1-positie op de wereldranglijst. De druiven zijn bijzonder zuur voor Michael van Gerwen na de verloren – epische – WK-finale tegen Michael Smith (4-7), die voor het eerst de Sid Waddell Trophy mocht optillen. Van Gerwen reageerde emotioneel: ,,Ik ben hier héél ziek van. Dit is een heel pijnlijke.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

CARNAVALSPAKKEN VOOR EEN PRIKKIE | Van clown en zeemeermin tot marinier of kortgerokt roodkapje. Je kunt het zo gek niet bedenken qua carnavalskostuum of het is te krijgen bij de grote leegverkoop van Kruitwagen kledingverhuur in Zevenaar. ,,Ik hoop dat ik er een hele hoop carnavalisten gelukkig mee kan maken.”

UIT HUIS GEZET NA POLITIE-INVAL | Zelf zegt hij twee meisjes alleen maar geholpen te hebben, maar volgens woonbedrijf Ieder1 wist de 30-jarige Deventenaar dondersgoed dat er prostitutie plaatsvond in zijn flat aan de Achterberggaarde. Omdat de woningcorporatie duidelijk wil maken dat dit écht niet getolereerd wordt, moet de man het huis waar hij is opgegroeid verlaten. ,,Ik word hier afgeschilderd als één of andere gek.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MANEGE ROUWT OM ROB | ‘Rob, leeffie nog?’ Patricia van Riemsdijk stelde de vraag aan Rob de Voogd via Messenger tegen beter weten in. Op weg naar huis van haar dienst op manege de Mustang stond er een auto met paardentrailer flink in de kreukels aan de Middelsluissedijk in Numansdorp. Verblind door de lichten van brandweer- en politiewagens zag ze de nieuwe, witte Chevrolet van Rob niet. ‘Sneu, hij had net geld voor reis die hij lang wilde maken’

PASSAGIER OVERLIJDT OP VLUCHT VAN KLM | Een passagier op een vlucht van Paramaribo naar Schiphol is aan boord overleden. De KLM-vlucht was op 3 januari vertrokken vanuit de Surinaamse hoofdstad. ,,De passagier werd ernstig ziek aan boord en is daarna helaas overleden’’, volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's van dit moment: