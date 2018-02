Marco Kroon is een echte held

update Drie auto's betrokken bij ongeval op A73, één gewonde naar ziekenhuis

9:49 CUIJK - Drie auto's zijn donderdagochtend betrokken geweest bij een aanrijding op de A73 bij Cuijk. Twee personen zijn in de ambulance gecontroleerd. Eén persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Wat de oorzaak is van het ongeval, is vooralsnog onbekend.