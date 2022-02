Marco raakte zwaargewond in attractie op Wijchense kermis, binnenkort staat de eigenaar voor de rechter

Marco na ongeluk met kermisat­trac­tie in Wijchen: ‘Van potje huilen groeit mijn been niet aan’

WIJCHEN - Een ritje in een snel draaiende Deca Dance op de kermis in Wijchen eindigde voor Marco van As en zijn zoon Thijs (8) met een gruwelijk ongeluk. Het gondeltje waar ze in zaten, liet los en kwam onder de attractie terecht. Marco verloor zijn rechterbeen, Thijs brak zijn pols. Tweeënhalve maand na het ongeluk doen Marco en zijn vrouw Debby hun verhaal.

22 december