Marcouch moet aangifte doen als hij zo'n last heeft van 'etnisch profileren'

Verdachten aftuigen badmees­ters 'geplukt' voor betalen schade­claim

9 augustus ARNHEM - Tijdens de huiszoeking bij de verdachten van de zware mishandeling van twee badmeesters in zwembad Klarenbeek, heeft de politie woensdagavond een reeks waardevolle zaken in beslag genomen. Dat is ter voorbereiding op betaling van schadeclaims van de slachtoffers.