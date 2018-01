Marcouch moet paspoort inleveren

Nathalie Polak (21) uit Buren kwam om door misdrijf

5 januari BUREN - De 21-jarige Nathalie Polak uit Buren, die op nieuwjaarsdag werd aangetroffen in haar woning aan de Concorde in Buren, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie bevestigt na uitvoerig onderzoek en sectie op het lichaam dat het de bewoonster betreft en dat ze door een misdrijf is omgekomen. Ook is sprake van brandstichting.