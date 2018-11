Marechaussee helpt bij grote brand Apeldoorn, medewerkers Karwei in tranen

Voortaan burrito’s in een handom­draai: Mexicaans fastfood­res­tau­rant opent in Nijmegen

11:59 NIJMEGEN - Even snel een burrito scoren voor het stappen? Binnenkort kan het in Nijmegen: de Mexicaanse fastfood-keten Chidóz opent waarschijnlijk nog dit jaar een vestiging aan de Nijmeegse Molenstraat. Na Eindhoven en Utrecht is Nijmegen de derde stad in Nederland waar Chidóz een restaurant opent.