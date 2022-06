Margot doet alles met twee vingers en daar is ze trots op: ‘Ik moet er wel voor knokken en het is soms een eenzame strijd’

Het was een schok voor haar ouders toen Margot met maar twee vingers en vier tenen op de wereld kwam. Haar moeder heeft het lobster claw syndrome (‘krabbenhanden’) en mist drie tenen aan elke voet, maar dat Margot daarnaast ook nog víngers mist, is wel heel heftig. En onverwacht.



Op echo’s tijdens de zwangerschap was de afwijking niet gezien en haar moeder had niet gedacht dat het erfelijk was, ook omdat Margots oudere broer geboren werd met alles erop en eraan. ,,De oorzaak van het syndroom is niet bekend”, vertelt Margot Cruijsen.