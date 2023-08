Marijke (52): ‘Ik ben een willekeurige oprit opgefietst om te doen alsof ik thuis was’

Dorien is 50, maar denkt als een kind, en dan staat ze ineens oog in oog met haar grote idool

Dorien is 50, maar denkt als een kind: veroorzaakt door zuurstoftekort bij haar geboorte. Ze krijgt dagbesteding in een Betuwse kas en leeft voor muziek. Hollandstalig. Als het even kan van Ronnie Tober, haar held. Dankzij een speciaal project mag ze hem nu ontmoeten. ,,Ongelofelijk dat dit echt gebeurt.”