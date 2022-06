Marijn Ornstein, de nieuwe advocaat voor water, is van plan stevig aan de boom te gaan schudden

het gesprekZe doomde van een carrière als advocaat, maar sinds een jaar is Marijn Ornstein advocaat van het water. Als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe wil ze duidelijk maken hoe belangrijk het is dat we ons druk gaan maken om ons water. ,,Als wij met fikse regenbuien te maken krijgen, kunnen ook ziekenhuizen onbereikbaar worden.”

Als Marijn Ornstein op de radio een nieuwe reclamespot van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoort, rolt ze toch even met haar ogen. Nederlanders wordt in die spot gevraagd korter te douchen, om minder gas te verbruiken. ,,Nergens gaat het over waterverbruik, terwijl we toch allemaal ook dáárop moeten besparen.”

Sinds een jaar draait het leven van Ornstein om water. Te veel water, te weinig water en manieren zoeken om het water zo schoon mogelijk te maken en te houden. Ze had een managementfunctie op Schiphol en is nu dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. Van een van de grootste vervuilers van het land naar een organisatie die in alles strijdt tegen vervuiling.

Renswoude

Het interview vindt niet plaats op een kantoor, maar op twee plekken rond Renswoude. Aan het water. De eerste locatie is de Lunterse Beek, een klein stroompje achter een nieuwbouwwijk. Bij een boogbrug begint een wandelpad. Weinig spannends aan. De beek kabbelt rustig voort. Maar deze winter was het juist wel spannend. Het water stond op 20 en 21 februari tot in de tuinen van de woningen naast de beek. Het ging maar nét goed.

,,De uitdaging waar we voor staan, is dat we door klimaatverandering de ene keer ontzettend last hebben van droogte en andere keer te maken krijgen met juist met een extreme hoeveelheid water. We zijn in Nederland heel lang bezig geweest met ons wapenen tegen dijkdoorbraken. Maar als je kijkt naar de crises die we de afgelopen periode hebben gehad, dan zie je dat de uitdagingen óók van boven komen. Denk aan de overstromingen in Limburg. Er is een studie naar gedaan wat er zou gebeuren als zo’n bui in Midden-Nederland zou vallen.”

Quote Nu de effecten van klimaatver­an­de­ring steeds merkbaar­der zijn geworden, moet je er misschien voor voor kiezen op sommige laaggele­gen gebieden alleen tijdelijke huizen toe te staan Marijn Ornstein