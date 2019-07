Marjolein Buis: ‘Door tuinieren kom ik echt helemaal thuis’

Ik zag op Twitter dat je een tuinman zocht. Sponsoring in natura.

,,O dát. Haha. Dat komt omdat Jos en ik een heel grote tuin hebben. Een deel van de borders met planten willen we weghalen. Daarnaast willen we een stuk grind vervangen door gras.



Aangezien ik de helft van het jaar van huis ben voor het tennis, is de tijd beperkt. En ik wil Jos niet alles in zijn eentje op laten knappen. Vandaar die oproep. Goede tuinmannen mogen zich melden! Uiteraard is er qua sponsoring een tegenprestatie mogelijk. Maar begrijp me niet verkeerd: ik vind tuinieren juist super mooi.’’