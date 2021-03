Mark Gillis wordt nu herkend op straat: 'We zijn voor ons doen heel gewoon gebleven’

Waar het vermogen van pa ingeschat wordt op zo'n tachtig miljoen euro, daar is de spaarpot van zoon Mark op weg naar de eerste miljoen nog steeds niet vol. Sinds de reallife soap op SBS 6 staat ook junior volop in de spotlights. ,,Zakelijk is ons pap mijn leidinggevende, privé is hij mijn grote maat”, vertelt de 25-jarige Gillis over de band met zijn vader. ,,Als hij gelijk denkt te hebben dan spreek ik hem niet tegen. Ik geef wel mijn zakelijke mening, maar geef geen tegengas. Als ik hem aankijk dan weet ik al genoeg. Wij hebben vaak ook maar twee woorden nodig.”