Mark haalde zijn gestolen auto's terug uit Irak, maar is nu alsnog alles kwijt

'Nieuw­jaars­brand Boxmeer niet aangestoken'

7:22 BOXMEER - De grote brand in de eerste uren van het nieuwe jaar in Boxmeer, die een opslagloods in de as legde, is voor zover bekend niet aangestoken. De politie heeft na onderzoek op de locatie aan de Sint Anthonisweg waar de brand vorige week woedde geen 'concrete aanwijzingen of sporen' gevonden voor brandstichting.